أحمد العطاس بعد رحيله للنصر: شباب الأهلي كان اختيارًا سيئًا، لكني لست نادمًا

مهاجم النصر الجديد يتحدث عن تجربته الأخيرة

وصف أحمد العطاس مهاجم النصر الجديد اختياره الانتقال لفريق شباب الأهلي عام 2018 بالاختيار السيئ، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه ليس نادمًا على تلك التجربة.

العطاس كان قد انتقل بالإعارة حتى نهاية الموسم للنصر خلال سوق الانتقالات الشتوية المنقضي حديثًا، مقابل انتقال خليفة مبارك مدافع العميد لشباب الأهلي بنفس الصيغة.

المزيد من الفرق

مدرب الوحدة: لا نفكر بمواجهة الأهلي الصعبة في آسيا، بل الخطير بني ياس

المهاجم الإماراتي أكد عدم ندمه على قرار مغادرة الجزيرة والانضمام لشباب الأهلي عام 2018، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها وعدم حصوله على فرصة جيدة للعب، مشددًا في نفس الوقت على أن اختياره الفرسان الحمر بين كل العروض التي وصلته كان اختيارًا سيئًا.

مضيفًا لصحيفة البيان الإماراتية " الاختيار سواء كان جيدًا أو سيئًا جزء من مسيرة اللاعب، والمهم التعلم من الأخطاء والتجارب السابقة، لم أحصل على فرصة كافية في شباب الأهلي بحكم قرارات فنية، أحترم رؤية المدرب وسأحاول أن أثبت في النصر أنها كانت خاطئة، أبدأ الآن صفحة جديدة مليئة بالتحديات وعليّ أن أكون عند حسن الظن".

أضاف "فترة غيابي عن الدوري طالت كثيرًا، رغم أني بذلت جهودًا كبيرة في التدريبات وكنت على أتم الاستعداد للعب في أي مباراة لكن رؤية المدرب عكس ذلك".

العطاس أكد على طموحاته الكبيرة مع النصر، مشددًا على عدم قلقه من تواجد المهاجم الكبير ألفارو نيجريدو، بقوله "لقد لعبت إلى جانب مهاجمين كبار مثل أوليفيرا وفوزينيتش وعلي مبخوت، وسأحاول الاستفادة من خبرة نيجريدو في النصر، وسأكون في خدمة الفريق في أي مركز سواء خلف نيجريدو أو إلى جانبه على الطرف".

يُشار لأن النصر ضم العطاس خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير ومعه الثلاثي محمد فوزي والمقيم أونا ليونارد والحسين صالح العائد من تجربة قصيرة مع الوحدة.