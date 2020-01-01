صفقة تبادلية بين النصر وشباب الأهلي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي

النصر يود التخلص من لاعبه

كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن إتمام صفقة تبادلية بين فريقي النصر و شباب الأهلي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بانتقال أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي للعميد بالإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال خليفة مبارك للفرسان الحُمر بالإعارة لنفس المدة.

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ووجدت إدارة النصر في هذه الخطوة الحل المناسب والأفضل للتخلص والاستفادة من خليفة مبارك المرتبط مع النادي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديده، وخاصة مع خروج اللاعب من حسابات المدرب وتدربه على انفراد منذ أكتوبر الماضي.

وقد ارتبط المدافع صاحب الـ26 عامًا بالانتقال للعين والوحدة، إلا أن انتقاله لشباب الأهلي أتى لينفي كل تلك الأخبار، وسيبدأ اللاعب التدرب مع فريقه الجديد اليوم الأربعاء مع مجموعة المستبعدين من مواجهة حتا.

وفي الجانب الآخر يود العطاس إنعاش مسيرته الكروية التي تراجعت بعد انتقاله لشباب الأهلي قادمًا من الجزيرة، حيث لم يلعب مع فريقه الجديد سوى عدد قليل من المباريات.

شباب الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 32 قطة وبفارق 5 نقاط عن الجزيرة الذي فاز أمس على الظفرة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ14 من البطولة، وسيلعب المتصدر اليوم مع حتا بهدف الفوز وإعادة الفارق في الصدارة إلى 8 نقاط مع مطارديه.