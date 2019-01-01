نيجريدو: هناك من يُعيق تقدم النصر، لا نريد هدايا، بل حقنا فقط

النصر خسر أمام شباب الأهلي ومهاجم الإسباني غير راضٍ عن الحكم

أبدى ألفارو نيجريدو مهاجم النصر استياءه وغضبه من قرارات حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي والتي خسرها بنتيجة 2-1 على استاد زعبيل بنادي الوصل.

وتقدم شباب الأهلي في المباراة بهدفين دون رد أحرزهما ليوناردو دا سيلفا ومحمد مرزوق في بداية الشوط الثاني، وقد نجح نيجريدو في تقليص النتيجة بهدف عند الدقيقة 70 وحاول النصر الوصول لهدف التعادل بقوة لكن كل الفرص ضاعت ليخرج من البطولة.

فيديو | ليوناردو يُسجل هدفًا عالميًا من كرة ثابتة في مباراة شباب الأهلي والنصر

مهاجم ريال مدريد سابقًا تحدث لقناة أبو ظبي الرياضية عقب المباراة قائلًا "هدفا شباب الأهلي جاءا من كرات ثابتة وأخطاء ارتكبناها أثناء تنفيذ تلك الكرات".

أضاف "في المقابل، كان هناك الكثير من الأخطاء التي لم يحتسبها الحكم لصالحنا في المباراة".

وعن الفرصة الكبيرة التي أهدرها لمعادلة النتيجة، قال نيجريدو "كانت هجمة ممتازة وكنت قريبًا من إحراز الهدف الذي كان سيكون تتويجًا لضغطنا بقوة على شباب الأهلي، لكن لم يُحالفني التوفيق للتسجيل".

"نحن نلعب ونقاتل دومًا كلاعبين وفريق للتقدم وتحقيق النتائج المطلوبة لكن هناك من يعيق هذا التقدم".

وأوضح قائلًا "الأمر لا يتعلق فقط بمباراة اليوم، حتى في المباريات السابقة كل اللقطات والمواجهات المباشرة تُحتسب أخطاء ضد فريق النصر، لا نريد أن يتم منحنا الهدايا بل نريد فقط الحصول على حقنا وما هو لنا".