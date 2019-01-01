رسميًا - إيقاف ليوناردو وتغريمه ويرد بالاعتذار لعايض

الواقعة شهدها ديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر يوم الجمعة الماضي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن الواقعة التي شهدها ديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، والتي جمعت الثنائي ليوناردو دا سيلفا؛ لاعب الأول، ومحمد عايض؛ لاعب الثاني.

الربع ساعة الأخيرة من المباراة شهدت تعدي محترف شباب الأهلي على لاعب العميد، حيث ركله بقدمه في رأسه، ليقرر حكم اللقاء إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجهه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف ليوناردو لمدة أربع مباريات، تشمل عقوبة الطرد والواقعة معًا، مع تغريمه 200 ألف درهم.

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وأعلن شباب الأهلي أن محترفه حرص على الالتقاء بلاعب العميد، معتذرًا له، ومؤكدًا أنه لم يكن يتعمد إصابته.

من جانبه، أكد عايض أن مثل هذه الاحتكاكات تحدث دائمًا في ملاعب كرة القدم، موضحًا أن ليوناردو لم يكن متعمدًا إيذائه.

يذكر أن المباراة كانت قد أقيمت في 25 من الشهر الجاري، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، وفاز بها العميد بهدف وحيد.

الهزيمة جمدت رصيد شباب الأهلي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة السابعة في المركز السادس بجدول الترتيب.