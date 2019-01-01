شباب الأخضر السعودي يواجهون الأرجنتين وأوروجواي

الأخضر السعودي تحت 20 عامًا يستعد لمونديال بولندا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا موافقة على مواجهتي كلًا من الأرجنتين وأوروجواي، وديًا، خلال الشهر الجاري في إسبانيًا كفترة تحضيرية.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، للمشاركة في مونديال الشباب في بولندا الذي سيقام في سبتمبر من الشهر الجاري.

ويواجه شباب الأخضر السعودي، نظيره أوروجواي يوم 23 مارس الجاري، والأرجنتين يوم 25 أو 26 من نفس الشهر في إسبانيًا خلال المعسكر التحضيري هناك.

وينطلق معسكر المنتخب السعودي للشباب الجمعة المقبلة بعد إلغاءه في الأسبوع الماضي، حيث يسعى للتحضير جيدًا قبل خوض منافسات المونديال.

ويطير منتخب السعودية تحت 20 عامًا، إلى إسبانيا يوم 18 من الشهر الجاري، حتى يوم 27 من نفس الشهر، ليستمر المعسكر حتى أبريل.

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ويسعى المنتخب السعودي للظهور بشكل جيد في مونديال بولندا بعد التتويج بكأس آسيا للشباب مؤخرًا، حيث يعد هذا الجيل نواة رائعة للمنتخب السعودي الأول.