مدرب بني ياس: نحن نشبه ليفربول وبايرن ميونخ

المدرب الألماني يشبه فريقه بليفربول وبايرن ميونخ

يرى الألماني وينفريد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي، أن فريقه يشبه ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

شايفر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة اتحاد كلباء: "أشكر إدارة بني ياس، على الدعم المتواصل، وأيضًا المساندة الجماهيرية خلال الفترة الماضية".

المدرب الألماني تابع: "نحن عائلة واحدة، وكما تشاهدون، لا نختلف عن فريق ليفربول الإنجليزي، الذي لا يمشي وحيدًا".

وينفريد أردف: "فريق بني ياس يشبه أيضًا بايرن ميونخ الألماني، لأننا تجاوزنا العقبات بسرعة كبيرة، ونستعد مجددًا للمباريات المقبلة".

وواصل: "نستمر في تطوير مستوى الفريق، وهذا ما حدث مع الكثير من اللاعبين، أبرزهم سلطان الشامسي الذي أصبح عنصرًا أساسيًا بالفريق".

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وشدد المدرب الألماني على قوة المنافسة بالدوري الإماراتي هذا الموسم، مستشهدًا لفوز الجزيرة على اتحاد كلباء بصعوبة بالغة، عن طريق خطأ من حارس المرمى.

واختتم شايفر تصريحاته مشيرًا إلى أن جميع لاعبي بني ياس جاهزون ولا توجد غيابات أو إصابات بالفريق قبل مواجهة اتحاد كلباء.

بني ياس سيواجه اتحاد كلباء، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي مساء غدٍ الخميس على ملعب اتحاد كلباء.