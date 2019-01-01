شاو يعترف: الموسم الماضي كان محرجًا لمانشستر يونايتد

تعرف على رأي لوك شاو في موسم مانشستر يونايتد المنصرم

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أكد لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد، أنّ فريقه قدّم موسمًا للنسيان العام الماضي متفائلًا بالفترة الإعدادية مع المدرب أوليه جونار سولشاير.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس ليفشل في التواجد بدوري أبطال أوروبا.

وقال شاو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "من وجهة نظري قدمت موسمًا جيدًا لكني لا أزال بحاجة للتطور، كما أنني لا أعتقد أنّ أحد يستحق جائزة أفضل لاعب لأن ما قدمناه كان متواضعًا".

وتابع: "لدينا الكثير لنقدمه الموسم المقبل ونحقق نتائج أفضل لأن ما حدث الموسم الماضي كان محرجًا".

صاحب الـ 24 عامًا أشار إلى أن الفريق محبط للغاية خاصة بعد أن وصل 4 فرق إلى نهائي قاري بينما كان مانشستر يونايتد قد أنهى مبارياته وبدأ فترة العطلة.

وأردف: "شعرت بالحزن كثيرًا وأنا لا أستطيع فعل أي شيء ثم مشاهد هذه المباريات من المنزل وأرى فريقًا إنجليزيًا يتوج بالألقاب ونحن لا".

واختتم: "رغم كل هذا أنا متفائل بالفترة التحضيرية الحالية وأرى أنّ الفريق بدأ في تحسين عيوبه استعدادًا للموسم المقبل ولا أستطيع الانتظار لتقديم أفضل ما لديّ وإسعاد الجمهور".

جدير بالذكر أنّ ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بينما انتصر تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.