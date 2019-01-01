شاهين عبد الرحمن: صعبنا الأمر على أنفسنا ونعد بالأفضل

الشارقة حقق تعادلًا صعبًا أمام العين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وعد شاهين عبد الرحمن؛ لاعب الشارقة الإماراتي، جمهور فريقه بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيقه تعادل صعب أمام العين.

الملك خطف تعادلًا صعبًا أمام الزعيم بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي الإماراتي. (طالع تقرير المباراة)

وكتب شاهين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل حال، صعبناها على أنفسنا، لكن نقطة أفضل من لا شيء".

وأضاف: "نعدكم بالأفضل إن شاء الله، وأشكر جماهير الملك على الحضور".

الحمدلله ع كل حال

(صعبناها على انفسنا)

لكن نقطة احسن من لا شي

ونوعدكم بالأفضل ان شاء الله

واشكر جماهير الملك على الحضور 👑❤️ — شاهين عبدالرحمن (@shaheen4_) ١٧ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشارقة إلى النقطة 51 بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي العين في المركز الرابع بـ39 نقطة.