شاهين عبدالرحمن : أعد جماهير الشارقة بالمنافسة على جميع البطولات

الفريق لن يكتفي بالحصول على لقب الموسم الحالي فقط

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر شاهين عبدالرحمن، لاعب الشارقة الإماراتي عن سعادته بتحقيق لقب دوري الخليج العربي بعد موسم شاق، عقب الفوز على نادي الوحدة.

قائد دفاع الملك أكد في تصريحات تلفزيونية أن الفريق لن يكتفي بالحصول على لقب الموسم الحالي فقط، وسوف ينافس في السنوات المقبلة على المراكز المتقدمة.

الشارقة حصد لقب دوري الخليج العربي الإماراتي للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه 3-2 على ضيفه الوحدة، مساء أمس، في الجولة الـ25 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

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(🎥: @SharjahSportsTV)



pic.twitter.com/4nzmd4O0QY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وأكد شاهين أن نجاح الفريق وزملائه خير رد على المشككين، بالتتويج بلقب دوري الخليج العربي هذا الموسم.

وأكمل : أهدي اللقب للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وإن شاء الله فريق الشارقة دائما سيكون في المراكز المتقدمة في السنوات المقبلة".

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وأنهى لاعب الشارقة : "هناك من قال إن الشارقة لا يمتلك بدلاء، لكن الحمد لله الجميع كان مميزاً، وفزنا باللقب".