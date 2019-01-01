شاهد| مشجع صيني يُغني السلام الوطني الإماراتي

شاهد تفاعل الجمهور الصيني مع الجماهير الإماراتية في كأس الأمم الآسيوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

استضافت قناة دبي الرياضية مشجعًا لمنتخب الصين على هامش مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم آسيا في نسختها السابعة عشر، والتي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

المشجع الصيني فاجئ الحضور بإجادته للغة العربية وحفظه للنشيد الوطني الإماراتي "عيشي بلادي".

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وكان منتخب الصين قد نجح في العبور لربع النهائي بعد الفوز على منتخب تايلاند بثنائية مقابل هدف في دور الـ 16.

لقاء خاص مع المشجع الصيني الذي أبهر الجميع بترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات#الجماهير_اسيا pic.twitter.com/I1NZM6MgdK — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 20, 2019

ويتولى مارشيلو ليبي تدريب منتخب الصين، وهو الذي نجح من قبل في قيادة منتخب بلاده إيطاليا للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها في ألمانيا عام 2006.

ليبي أيضًا هو آخر مدرب قاد فريق يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1996.

وكان المدرب الإيطالي قد أعلن من قبل عن نيته للرحيل عن تدريب التنين الصيني عقب نهاية مغامرته في كأس أمم آسيا.