شاهد ما الذي فعله خالد عيسى بعد التأهل لربع نهائي كأس آسيا؟
محمد عماد فيسبوك تويتر
احتفل خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات بطريقته الخاصة، بعد تأهل الأبيض لربع نهائي كأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز على منتخب قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ 16، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي.
وأصبح المنتخب الإماراتي أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي البطولة التي تقام على أراضيها في نسختها السابعة عشر، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.
كأس آسيا 2019| الإمارات أول العرب في ربع النهائي
خالد عيسى توجه للجماهير بعد المباراة وأهدى لهم قميصه وقفازه.
فيديو لـ #بوابة_العين_الرياضية | خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الإماراتي يهدي قميصه وقفازه للجماهير عقب الفوز على قيرغيزستان في دور الـ16 ببطولة #كأس_آسيا2019 والتأهل لربع النهائي#الإمارات_قيرغيزستان 🔥 #قدام_يالأبيض#منصور_يالأبيض@afcasiancup_ar @AbuDhabiSC @uaent2019 pic.twitter.com/A3IRYVlwZW — بوابة العين الرياضية (@alain_4u_sport) January 21, 2019
حارس مرمى فريق العين والمنتخب الإماراتي يعيش حاليًا حالة من التألق، بعد الوصول مع فريقه لنهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي، واستمراره مع منتخب الإمارات في كأس أمم آسيا.
يذكر أن منتخب الإمارات سيواجه منتخب أستراليا في ربع نهائي البطولة.