شاهد.. كلويفرت يُكرم ميسي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "لا ليجا" عن شهر مارس، وذلك قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو.

نجم برشلونة تسلم الجائزة من لاعب الفريق السابق الهداف الهولندي باتريك كلويفرت.

وكان ميسي قد أحرز ستة أهداف في أربع مباريات خاضها في الليجا بشهر مارس، أمام كلًا من رايو فاليكانو، ريال بيتيس، إسبانيول، كما أنه قام بصناعة هدف.

