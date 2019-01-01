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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

شاهد.. كلويفرت يُكرم ميسي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

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Getty Images
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يتسلم جائزة لاعب الشهر في الليجا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "لا ليجا" عن شهر مارس، وذلك قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو.

نجم برشلونة تسلم الجائزة من لاعب الفريق السابق الهداف الهولندي باتريك كلويفرت.

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وكان ميسي قد أحرز ستة أهداف في أربع مباريات خاضها في الليجا بشهر مارس، أمام كلًا من رايو فاليكانو، ريال بيتيس، إسبانيول، كما أنه قام بصناعة هدف.

ويتصدر ميسي حاليًا جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 32 هدفًا في 28 مباراة، بفارق كبير عن زميله في الفريق وأقرب ملاحقيه لويس سواريز صاحب الـ 19 هدفًا في 29 مباراة.

ويدخل برشلونة مباراته أمام الروخيبلانكوس في الجولة الثلاثين متربعًا على صدارة جدول ترتيب فرق الليجا بفارق ثماني نقاط عن كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

 

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