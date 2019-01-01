شاهد ـ أبطال الابتكار: هجوم مانشستر يونايتد الخاطف يُرعب الخصوم في دوري أبطال أوروبا

رجال سولشاير هاجموا هذا الموسم بسرعة مثيرة جدًا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

بعد كتابة التاريخ أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى برشلونة لتحقيق أشياءٍ أكبر حينما يواجه برشلونة في ربع النهائي.

العملاق الكتلوني يدخل اللقاء كمرشح للعبور لنصف النهائي، لكن الشياطين الحمر تطوروا كثيرًا تحت إمرة سولشاير، حيث باتوا مُنظمين دفاعيًا ويُهاجمون بشكل مثير للدهشة.

اليونايتد سمح بأقل عدد من الأهداف الناتجة عن فقدان الكرة في مناطق متقدمة من الملعب هذا الموسم، ويحتل المركز الأول في سرعة الهجمات، حيث يتقدم بسرعة 1،66 مترًا في الثانية، ما يجعلهم يستغلون الكرات التي يقطعونها بشكل مميز.

هجماتهم المرتدة كانت فعّالة جدًا، حيث يملكون أفضل معدل لتحويل الفرصة المحققة لأهداف (60%).

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