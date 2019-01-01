شاهد ـ أبطال الابتكار: هجوم أياكس النابض مُرشح لمواصلة التألق في دوري أبطال أوروبا

بطل أوروبا في أربع مناسبات سابقة قدّم مستويات مثيرة للانتباه في الدفاع والهجوم معًا

بعد سنوات من التعثر والغياب، عاد أياكس أمستردام بقوة لمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بطل أوروبا في أربع مناسبات سابقة تمكن من الإطاحة بحامل اللقب في آخر ثلاث مناسبات ريال مدريد وسيُواجه يوفنتوس في ربع النهائي، وهو يطمح للإطاحة بدفاعاته الصلبة معتمدًا على الحركية والحيوية التي يتمتع بها خط هجومه الشاب.

إذ يملك أياكس من دون شك الأسلحة الكافية من أجل إلحاق الضرر بخصمه الإيطالي، ففرينكي دي يونج يُعد من بين أكثر 10 لاعبين شاركوا في سلسلات هجومية من اللعب المفتوح (387)، فيما ساعد دوسان تاديتش وحكيم زياش بعضهما البعض على تسديد 9 كرات على المرمى، وهو رقم لا يتخطاهما فيه سوى نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

زياش الذي تمكن من افتتاح التسجيل أمام الريال، يحتل المركز الثاني من حيث المُشاركة في العمليات الهجومية التي انتهت بتسديدة على المرمى (60).

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في موسم 2018-2019، برنامج أبطال الابتكار سيقوم بمراقبة أبرز التحركات لأفضل الأندية الأوروبية. تابعنا عبر فيسبوك على Nissan Football Lab.