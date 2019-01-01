شاهد رد فعل الجمهور العُماني بعد خروج منتخب بلادهم من كأس آسيا

جماهير منتخب سلطنة عُمان تحيي لاعبيها رغم خروجهم من ثمن نهائي كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

وجهت جماهير منتخب سلطنة عُمان التحية للاعبي الفريق رغم الهزيمة أمام منتخب إيران بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ 16 من كأس أمم آسيا التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

المنتخب العُماني كان قد تأهل لثمن نهائي البطولة بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

المنتخب العُماني كان قد خسر مباراته الافتتاحية في البطولة أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف والتي أقيمت يوم التاسع من يناير.

في مباراته الثانية خسر منتخب عمان أمام اليابان بهدفٍ مقابل لا شيء يوم الأحد الثالث عشر من يناير.

وحقق منتخب سلطنة عُمان انتصاره الوحيد في البطولة في ختام مرحلة المجموعات بالفوز على تركمنستان بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن هذه النسخة من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16.