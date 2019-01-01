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كأس آسيا

شاهد رد فعل الجمهور العُماني بعد خروج منتخب بلادهم من كأس آسيا

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©Getty Images
جماهير منتخب سلطنة عُمان تحيي لاعبيها رغم خروجهم من ثمن نهائي كأس أمم آسيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

وجهت جماهير منتخب سلطنة عُمان التحية للاعبي الفريق رغم الهزيمة أمام منتخب إيران بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ 16 من كأس أمم آسيا التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

المنتخب العُماني كان قد تأهل لثمن نهائي البطولة بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

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المنتخب العُماني كان قد خسر مباراته الافتتاحية في البطولة أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف والتي أقيمت يوم التاسع من يناير.

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في مباراته الثانية خسر منتخب عمان أمام اليابان بهدفٍ مقابل لا شيء يوم الأحد الثالث عشر من يناير.

وحقق منتخب سلطنة عُمان انتصاره الوحيد في البطولة في ختام مرحلة المجموعات بالفوز على تركمنستان بثلاثية مقابل هدف.
 
يذكر أن هذه النسخة من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16.
 

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