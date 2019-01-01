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شاهد| حاكم دبي يفاجئ الطفلة العراقية التي قبلت علم الإمارات أمام أستراليا

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الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم يفاجئ الطفلة العراقية التي قبلت علم الإمارات في مباراة أستراليا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

جذبت الطفلة العراقية سارة عبد الرحمن الأنظار إليها بعد أن قبلت علم الإمارات في مباراة أستراليا، والتي انتهت بانتصار الأبيض بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في ربع نهائي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الآسيوية التي تقام بالإمارات في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

فيديو تقبيل الفتاة العراقية لعلم دولة الإمارات جعل الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي يقابل الفتاة في مفاجأة لم تتوقعها.

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سارة بدورها قالت إنها صُدمت بمقابلته، وفوجئت بتواضعه وحسن استقبالها له.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني نصف نهائي البطولة أمام المنتخب القطري يوم الثلاثاء المقبل.

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