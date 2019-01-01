شاهد.. الروح الرياضية من جماهير العين مع محمد الشلهوب

جماهير العين الإماراتي تحيي محمد الشلهوب بعد إحرازه هدف الفوز على فريقهم

فيسبوك تويتر محمد عماد

أظهرت جماهير نادي العين الإماراتي لفتة رائعة بتصفيقها لنجم نادي الهلال السعودي محمد الشلهوب بعد المباراة.

وكان ملعب هزاع بن زايد مسرحًا لمباراة العين والهلال في افتتاح مباريات المجموعات من الموسم الجديد لدوري أبطال آسيا.

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الفريق الضيف فاز بهدف مقابل لا شيء أحرزه الشلهوب في الدقيقة الخامسة والستين.

جريدة الاتحاد الإماراتية نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر فيه احتفاء الجماهير الإماراتية بالشلهوب وروحها الرياضية تجاهه.

وكان نادي العين الإماراتي قد احتل وصافة كأس العالم للأندية في نسخته التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2018.

وشارك العين وقتها بصفته مستضيف البطولة وبطل الدوري الإماراتي، وخسر المباراة النهائية أمام بطل دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد الإسباني.