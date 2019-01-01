النتائج المباشرة
كأس آسيا

شاهد| الجماهير السورية ترقص على الأنغام الفلسطينية

التعليقات()
أجواء رائعة بين جماهير فلسطين وسوريا فبيل انطلاق مباراتهم بكأس أمم أسيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يشهد ملعب إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، المواجهة العربية المنتظرة بين المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني، في إطار مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أسيا التي تقام في الفترة ما بين 5 يناير حتى 1 فبراير.

كأس آسيا | رأسية بن ياسين تقود الأردن لقهر أستراليا

ما لفت الأنظار قبل مواجهة المنتخبين، هو تفاعل الجمهور السوري مع الأغاني الفلسطينية، والرقص عليها في المدرجات.

اختيارات المحررين

وتضم المجموعة الثانية أيضًا منتخبي الأردن وأستراليا، حيث فاز الأول على حامل اللقب في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم.

يذكر أن آخر مباراة جمعت المنتخبين كانت ودية، في عام 2012، وانتهت بفوز منتخب الفدائي بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت بملعب الأمير محمد بالأردن وقتها.

بينما لم يتقابل المنتخبان في بطولة كأس أسيا من قبل، واقتصرت مواجهتهما السابقة على بطولات غرب أسيا والدورات العربية المختلفة.

الموضوع التالي:
مانشستر سيتي يسحق روثرهام بسباعية بكأس الاتحاد الإنجليزي
الموضوع التالي:
جوارديولا: فودين لن يرحل ونبحث عن الفوز بجميع البطولات
الموضوع التالي:
رسمياً – تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك
الموضوع التالي:
مانشستر سيتي يرغب تأجيل انضمام دينيس سواريز لأرسنال
الموضوع التالي:
بوطيب يجتمع مع رئيس الزمالك والجهاز الفني للفريق
إغلاق