شاهد الجانب الإنساني من رونالدو وصديقته

كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا يزوران مستشفى للأطفال في مدينة تورينو

فيسبوك تويتر محمد عماد

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بزيارة مستشفى للأطفال في مدينة تورينو، حيث يقيم فيها رونالدو منذ انتقاله ليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد.

رونالدو البالغ من العُمر 33 عامًا يخوض حاليًا موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز، بعد قدومه من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

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بعيدًا عما يقدمه صاروخ ماديرا في الملعب، حرص رونالدو وصديقته على القيام بعمل انساني في عطلة أعياد الميلاد، وذلك بزيارة مستشفى للأطفال في مدينة تورينو.

Cristiano Ronaldo and Geo today in a hospital in Turin visiting children with cancer.



What a beautiful Christmas for these children! ❤️🎅🏻 pic.twitter.com/AXICR5g0NP — Cristiano Ronaldo 🎅🏻🎄 (@CRonaldoNews) December 24, 2018

والتقط رونالدو وصديقته الصور مع الأطفال والطاقم الطبي بالمستشفى، كما جلب معه بعض الهدايا لهم.

يذكر أن رونالدو يستعد للمشاركة مع فريقه يوفنتوس ضد أتلانتا في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، ولكنه سيبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.