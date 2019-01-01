شاهد: أبطال الابتكار ـ هجمات بورتو المرتدة سلاح يُهدد الخصوم في دوري أبطال أوروبا

العملاق البرتغالي سجل 19 هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

بعد إقصاء روما بشكل دراماتيكي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى بورتو لمواصلة التألق لمُحاكاة إنجازه التاريخي في نسخة 2004.

ولتحقيق ذلك، سيحتاجون للتفوق على حامل اللقب خمس مرات وأحد طرفي نهائي نسخة السنة الماضية. مهمة الريدز لن تكون سهلة، فسيكون عليهم إيقاف هجمات بورتو المرتدة الخطيرة.

فريق سيرجيو كونسيساو هو أكثر فريق يحول الفرص المحققة لأهداف في دوري أبطال أوروبا، وهم أيضًا ثاني أكثر فريق من حيث سرعة الهجمات في البطولة الأوروبية.

أسلوب الارتداد أظهر فاعلية كبيرة للفريق البرتغالي حتى الآن، فقد مكنهم من تسجيل 19 هدف حتى الآن في دوري الأبطال.

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