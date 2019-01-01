شاهد: أبطال الابتكار ـ مانشستر سيتي جاهز لترسيخ سيطرته حتى في دوري الأبطال

أسلوب فريق بيب جوارديولا المُحكم والمُمنهج يجعل منهم أقرب من أي وقت مضى من المجد الأوروبي

سيُواجه مانشستر سيتي خصمًا مألوفًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما سيلعب ضد توتنهام في مباراة تُذكرنا بإحدى قمم البريميرليج.

فريق بيب جوارديولا المُبهر يبدو أقرب أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ثلاثية غير مسبوقة في تاريخة، وسيعتمدون في ذلك من دون شك على طريقتهم المحكمة، والمتمثلة في احتكار الكرة، وهو أسلوب جعلهم يتألقون أكثر من مرة في دوري الأبطال هذا الموسم.

السيتي هو أكثر فريق يتقدم بالكرة خلال سلسلات التمرير التي يقوم بها، إذ يصل مُعدله لـ19،4 متر، فيما هم الأفضل أيضًا من حيث معدل وقت طول سلسلات التمرير (15،3 ثانية).

أبطال الدوري الإنجليزي لا يحتكرون الكرة فقط من أجل احتكارها، فهدفهم واضح وهو الهجوم على مرمى الخصم، فيصل معدل الفرص المحققة التي يخلقها في المباراة هذا الموسم إلى 2،43.

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في موسم 2018-2019، برنامج أبطال الابتكار سيقوم بمراقبة أبرز التحركات لأفضل الأندية الأوروبية. تابعنا عبر فيسبوك على Nissan Football Lab