شاهد: أبطال الابتكار ـ عباقرة خط الوسط في توتنهام جاهزون للتألق

كريستيان إيريكسين وموسى سيسوكو تألقا بشكل لافت مع السبيرز هذا الموسم وسيحتاجان لإظهار أفضل ما في جعبتهما أمام مانشستر سيتي

بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال آخر عشرية، لا شك أن توتنهام يسعى للتألق في أكبر المحافل.

لكن للتفوق أمام خصم مثل مانشستر سيتي، سيحتاج الفريق لعقليه المدبرين، موسى سيسوكو وكريستيان إيريكسين، ليواصلا على نفس النهج الذي بدآه في أوروبا هذا الموسم.

إيريكسين الذي سجل أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حينما كان في صفوف أياكس سنة 2012، يحتل المركز الثامن بين اللاعبين الذين شاركوا في عمليات انتهت بتسديدات على المرمى، فيما سيسوكو ثلاث فرص كبيرة للسبيرز، ليحتل المركز الثاني في فريقه وراء إيريكسن بست فرص.

تألق إيريكسين وسيسوكو يأتي بفضل العمل التكتيكي الكبير لماوريسيو بوكيتينو خلال فترة في شمال لندن، والذي جعل فريقه يُصبح خصمًا صعبًا لأقوى فرق البريميرليج.

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