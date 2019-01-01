شاهد: أبطال الابتكار ـ صنّاع لعب برشلونة متواجدون في كل مكان!

جوردي ألبا، راكتيتش وليونيل ميسي بصموا على أرقام مميزة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا

يبدو برشلونة في وضع مثالي من أجل تأمين تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز ذهابًا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بهدف نظيف.

لكن الفريق يدين بكثير مما حققه حتى الآن لصناع لعبه، والذين تستطيع إيجادهم في كل مكان داخل رقعة الملعب، والذين سينثرون سحرهم لمُساعدة فريقهم على العبور للمربع الذهبي.

الظهير الأيسر جوردي ألبا يملك سمعة مميزة في الشق الهجومي، ودوره ذلك أصبح أكبر هذا الموسم، بعد أن ساهم في 504 عملية تمرير من اللعب المفتوح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أما في خط الوسط، فنجد إيفان راكتيتش يحتل المركز الرابع بين اللاعبين الذين شاركوا في عمليات هجومية انتهت بتسديدات على المرمى (64)، فيما شارك الزئبقي ليونيل ميسي في صنع مُحاولات قُدرت بقرابة 10 أهداف محققة هذا الموسم.

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