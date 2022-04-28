"شاهدوا في بيوتكم!" فهد العتيبي ينتقد جمهور الهلال.. والقوة الزرقاء ترد

لا تزال تداعيات الهزيمة المخيبة للآمال التي مني بها الهلال من الريان القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا كبيرة في المملكة العربية السعودية.

الهلال تعرض للهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره من الريان، بهدفين نظيفين سجلهما كل من جانج هيون سو لاعب الهلال خطأ في مرمى فريقه، ويوهان بولي لاعب الريان.

الهلال يتصدر تلك المجموعة بنفس رصيد نقاط الريان، وتأهل إلى الدور اللاحق من المسابقة، ولكن الأداء يظل محل جدل كبير، خصوصًا أمام أعين الأنصار.

ولكن أنصار الهلال أنفسهم كانوا محل انتقاد بعد المباراة إثر هدوئهم التام في شوط المباراة الثاني على وجه التحديد.

شاهدوا في بيوتكم.. والجمهور يرد

المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي تناول هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا إن الجماهير "جلست وكأنها في سينما" مطالبًا من يأتي إلى الملعب ويلتزم الصمت بأن "يشاهد في بيته" ومتسائلًا: "لماذا حضرت هذه الجماهير؟".

ولكن جماهير "القوة الزرقاء" التي تشعل مدرجات الهلال على الدوام، ردت بشكل رسمي عبر رئيس الرابطة محمد عفيفي.

قال عفيفي عبر تطبيق "سناب شات": "سمعت أن المعلق فهد العتيبي مستاء من عدم التشجيع في الشوط الثاني، وأقول إننا توقفنا احترامًا لصلاة القيام وليلة السابع والعشرين من رمضان".

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