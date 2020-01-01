شاموسكا يحاضر المدربين السعوديين عبر الإنترنت

مدرب الفيصلي يحاضر المدربين السعوديين.

يقدم البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق الفيصلي، محاضرة للمدربين السعوديين يوم الإثنين المقبل عد بعد، حيث سيتم بث المحاضرة عبر شبكة الإنترنت "أون لاين".

وينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرات تدريبية للمدربين السعوديين، يقوم بإلقائها المدربين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي عن أن محاور محاضرة شاموسكا ستتضمن، العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بجانب فتح الباب أمام الأسئلة والنقاش، وذلك تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد، ضمن برنامج التعليم المستمر.

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ويسعى اتحاد الكرة السعودي، من خلال برنامج التعليم المستمر، إلى رفع قدرات المدربين السعوديين، من خلال تكثيف الجانب النظري والعلمي.

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وسبق وأن نفذ عددًا من الدورات، التي حاضر فيها عددًا من مدربي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بجانب مدراء أجهزة فنية عالميين.

ويقدم فريق الفيصلي رفقة شاموسكا مستويات رائعة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس، بترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 32 نقطة.