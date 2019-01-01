شاموسكا: هدفنا العودة للانتصارات وضمان التأهل أمام العين

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة العين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن مواجهة العين الإماراتي ستكون صعبة.

الهلال سيواجه العين مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

شاموسكا قال خلال تصريحات صحفية: "نسعى لتحقيق الفوز من أجل تأكيد تأهلنا إلى الدور المقبل، والعودة إلى الانتصارات".

المدرب البرازيلي تابع: "حصلنا على وقت كافٍ لتنفيذ طريقة اللعب، وتطبيق منهجيتنا كجهاز فني، بعكس اللقاء الماضي".

⚡️ “شاموسكا يعد جماهير الهلال بإعادة الانتصارات من جديد🗨️”https://t.co/6znnl5qHqb — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 5, 2019

بريكليس شاموسكا أردف: "أتمنى أن تظهر نتائج العمل والجهد الذي بذله اللاعبون خلال الأيام الماضية".

واختتم شاموسكا تصريحاته قائلًا: "علينا العمل دائمًا تحت الضغط، كوننا فريق كبير، ويجب أن نبحث عن الفوز في كل مباراة".

الهلال يسعى لتحقيق الفوز على العين الإماراتي، من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني بدوري أبطال آسيا.