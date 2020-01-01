شاموسكا: أحرجنا الهلال وفخور بأداء لاعبي الفيصلي

شاموسكا يشيد بحارس الهلال عبد الله المعيوف.

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نادي الفيصلي ، على أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الهلال ، واستطاع أن يحرج الأخير كثيرًا خلال المباراة.

الفيصلي تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

شاموسكا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سعيد جدًا بأداء لاعبي فريقي أمام الهلال، وفخور بالمستوى الذي قدموه، وكانوا أبطالًا، ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا، وكان بوسعنا الفوز".

المدرب البرازيلي تابع: "الهلال يمتلك العديد من الحلول الهجومية، وهو فريق مميز للغاية ولديه نوعية من اللاعبين الرائعين، وقدمنا أمامهم مباراة كبيرة".

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وأشاد المدير الفني للفيصلي بحارس مرمى الهلال، حيث قال: "عبد الله المعيوف كان مميزًا للغاية، وأرهقنا كثيرًا، وأنقذ الزعيم من الخسارة واستقبال الأهداف، وهو حارس مميز".

ووشهدت المباراة تألق عبد الله المعيوف، الذي تصدى للكثير من الهجمات والتسديدات الخطيرة من جانب نادي الفيصلي، ليقود فريقه للتعادل.

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 31 في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.