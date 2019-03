شامبيونشيب | نورويتش الفائز الأكبر وأستون فيلا يشعل صراع التأهل

استغل نورويتش سيتي، تعثر ليدز يونايتد، أمام شيفيلد يونايتد، وابتعد قليلاً في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، شامبيونشيب، ضمن مباريات الجولة الـ38.

وحقق شيفيلد الفوز على ليدز وأصبح في المركز الثالث بفضل هدف باشام في الدقيقة 81، فيما تعرض الحارس الإسباني كيكو كاسيا للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من صفوف ليدز.

ليستفيد الكناري من الأمر ويوسع الفارق في الصدارة، بفضل الفوز خارج الأرض بهدفين مقابل هدف على حساب روثيرهام، بهدفي ماكلين وجودفري.

