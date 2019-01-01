شامبيونشيب | نورويتش الفائز الأكبر وأستون فيلا يشعل صراع التأهل

صراع التأهل أصبح مشتعلاً قبل 6 جولات على النهاية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

استغل نورويتش سيتي، تعثر ليدز يونايتد، أمام شيفيلد يونايتد، وابتعد قليلاً في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، شامبيونشيب، ضمن مباريات الجولة الـ38.

وحقق شيفيلد الفوز على ليدز وأصبح في المركز الثالث بفضل هدف باشام في الدقيقة 81، فيما تعرض الحارس الإسباني كيكو كاسيا للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من صفوف ليدز.

ليستفيد الكناري من الأمر ويوسع الفارق في الصدارة، بفضل الفوز خارج الأرض بهدفين مقابل هدف على حساب روثيرهام، بهدفي ماكلين وجودفري.

What a day in the #SkyBetChampionship!



Here are the full-time scores...#EFL pic.twitter.com/Gv3T4YY5Sr — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) March 16, 2019

وأنضم أستون فيلا لمراكز التأهل، بالفوز بثلاثية نظيفة على ميدلسبروه، ليشعل صراع بطاقات التأهل للمرحلة النهائية، بأهداف الغازي وماجكين وأدامواه.

ليحقق الفيلانز الفوز الرابع توالياً مقابل سقوط ثالث على التوالي لميدلسبروه، ليسقط للمركز الخامس.

فيما فرض ستوك سيتي التعادل على ديربي كاونتي بقيادة فرانك لامبارد ليتراجع للمركز الثامن بفارق نقطة وحيدة عن مراكز التأهل.

وحقق ويجان الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على بولتون، في مباراة شهدت مشاركة القائد سام مرسي في خط وسط ويجان.

ومن هدف عكسي سجل فرض نوتنجهام فورست التعادل على إيبسويتش تاون بهدف لكل فريق، في مباراة حصل فيها يوهان بن علوان بقميص نوتنجهام على بطاقة صفراء.

وأخيراً حقق وست بروم الفوز بهدف نظيف من توقيع إدواردز في الدقيقة 51، أمام برنتفورد، ليظل الهاوثرونز في المركز الرابع برصيد 67 في مباراة شهدت مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي والجزائري بن رحمة.