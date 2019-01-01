شامبيونشيب – ليدز يواصل التراجع وتعادل جديد للمتصدر

نهاية مباريات الجولة الـ 44 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الـ 44 من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (الشامبيونشيب)، وشهدت الجولة مواصلة سقوط ليدز يونايتد وتراجعه إلى المركز الثالث، واستمرار صحوة أستون فيلا.

المباراة الأولى انتهت بفوز أستون فيلا على حساب ميلوول بهدف نظيف سجله كودجيا في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وخطف شيفيلد المركز الثاني من الدوري، بثلاثية نظيفة في شباك هال سيتي سجلها كلاً من ماكجولدريك هدفين، وستيفينز هدف.

وسقط نوريتش سيتي المتصدر في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام ستوك سيتي، حيث سجل كلاً من هيرنانديز وبوكي لصالح نوريتش، بينما سجل اشلي ويليامز وإدواردز لصالح ستوك.

وتعادل وست بروميتش سلبياً أمام ريدينج، بينما تخطى ديربي كاونتي نظيره كوينز بارك رينجرز بهدفين دون رد، عن طريق هاري ويلسون.

إيد هازارد سجل 9 أهداف في 17 مباراة لعبها في البريميرليج يوم الأثنين 🔥



في آخر مباراة لعبها يوم الأثنين سجل هدفين في مرمى وست هام ⚽️⚽️

هل تتوقع أن يسجل اليوم🤔 pic.twitter.com/qGdCSZYVVF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 22, 2019

وفي ختام المباريات سقط ليدز بهدفين دون رد أمام برينتفورد خارج الديار، وسجل كلاً من نيال موباي وسيرجي كانوس أهداف اللقاء.

وبعد نتائج اليوم، يتصدر نوريتش سيتي جدول الدوري برصيد 88 نقطة، وفي المركز الثاني شيفيلد برصيد 85 نقطة، وفي المركز الثالث ليدز برصيد 82 نقطة، ورابعاً يحل وست بروميتش برصيد 77 نقطة، والمركز الخامس يحتله أستون فيلا برصيد 75 نقطة، وسادساً جاء ديربي برصيد 67 نقطة وبفارق الأهداف عن ميدلزبره صاحب المركز السابع.