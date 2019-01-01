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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

شامبيونشيب | ليدز يحافظ على الصدارة رغم الخسارة وبن رحمة يواصل التألق

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أبرز ما قدم العرب والنتائج في الشامبيونشيب الإنجليزية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل ليدز يونايتد في تحقيق الفوز للابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، ليتكبد الخسارة الثالثة من المباريات الخمسة الأخيرة.

خسارة جعلت صراع الصدارة على صفيح ساخن بعد فوز نورويتش سيتي أمس على برمنجهام سيتي وتقليص الفارق، وكذلك تربص شيفيلد يونايتد الذي يلتقي سوانزي سيتي بالجولة ذاتها.

وسقطت كتيبة الأرجنتيني ماريسيو بيلسا، بهدفين مقابل هدف أمام ستوك سيتي، حيث تقدم الفريق الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين بفضل ثنائية سام كلوكاس وجو ألين.

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وقلص أليوسكي النتيجة لكنها لم تساعد على العودة في النتيجة، ليخسر ليدز، ويتوقف رصيده عند 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نورويتش سيتي، ليحافظ على صدارته حتى إشعار آخر.

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وفرض ميلوال التعادل على ميدلسبروه بهدف لكل فريق، بينما نجح ديربي كاونتي من الخروج من أثار الخسارة أمام ليدز يونايتد، لتفوز كتيبة فرانك لامبارد بهدفين مقابل هدف أمام ريدينج ليظل سادساً في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

وشارك الجزائري عدلان قديورة في اللقاء كبديل في الدقيقة 69، ليشاهد خسارة نوتنجهام فورست أمام بريستول سيتي بهدف جاء بعد نزوله بدقيقة واحدة.

وساهم مواطنه بن رحمة بصناعة هدف وتسجيل آخر، في فوز برنتفورد الثاني على التوالي على حساب روثرهام بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج القواعد، مشاركًا في 76 دقيقة، ليسجل هدف الثالث ويصنع السابع هذا الموسم.

وشاهد المصري أحمد المحمدي، تعادل أستون فيلا، أمام فريقه السابق هال سيتي بهدفين لكل فريق، من على مقاعد البدلاء.

وشهد اللقاء تسجيل تامي إبراهام هدف التعادل ليتصدر ترتيب الهدافين منفردًا برصيد 17 هدفاً.

بينما واصل ويجان نتائجه المتذبذبة بالخسارة من شيفليد وينزداي بهدف نظيف، بلقاء شهد مشاركة متوسط الميدان المصري سام مرسي باللقاء كاملاً.

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