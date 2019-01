شامبيونشيب | غاب حجازي فخسر وست بروميتش والكبار يتعثرون

انتهت مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، "شامبيونشيب"، والتي لم تشهد اي تغيير في مراكز الصدارة مع تحقيق نتائج سلبية، للمنافسين على بطاقة التأهل لأضواء البريميرليج.

البداية مع ليدز يونايتد الذي حافظ على صدارته رغم تلقيه الخسارة الثانية، وتلك المرة علىى حساب نوتنجهام فورست، برباعية مقابل هدفين.

الشوط الأول شهد تقدم نوتنجهام بهدف نظيف سجله جاك كولباك في الدقيقة الخامسة، وحل الجزائري يدلان قديوره كبديل قبلها مباشرة، وخاض لاعبو ليدز اللقاء منقوصين بعد طرد فيليبس في الدقيقة 42.

الشوط الثاني شهد قلب ليدز النتيجة، فسجل كلارك هدف التعادل بعد 7 دقائق من نزوله، وعزز ألوسكي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 64.

لكن أبطال أوروبا في الثمانينات من القرن الماضي، قلبوا النتيجة بثلاثة أهداف في 7 دقائق عن طريق كولباك وميرفي وأوزبورن في الدقائق 69، 72، 76، على الترتيب.

وفشل نورويتش سيتي على استغلال تعثر كتيبة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، بالتعادل مع برنتفورد بهدف لكل فريق، فتقدم جيانفير بهدف في الدقيقة 22 من صناعة الجزائري بن رحمة الذي صنع هدفه السادس الموسم الحالي.

ونجح كلوزه في خطف التعادل للكناري في الدقيقة 83، ليحافظ على صراع الصدارة، برصيد 49 نقطة في المركز الثاني خلف ليدز يونايتد المتصدر برصيد 51 نقطة.

وواصل شيفليد وينزداي تحقيق الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي وتلك المرة على حساب ويجان بثلاثية نظيفة، وضع بها أقدامه في المركز الثالث، بمباراة شهدت تواجد سام مرسي متوسط ميدان المنتخب المصري، بفريق ويجان بكامل الـ90 دقيقة.

