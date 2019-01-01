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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

شامبيونشيب | شيفلد يونايتد يستغل تعادل نورويتش ووست بروم وبن رحمة يسجل

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الإثارة مستمرة في الدرجة الأولى الإنجليزية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح شيفلد يونايتد في الحصول على المركز الثاني، بعدما حقق الفوز على حساب كوينز بارك رينجرز بهدف نظيف ضمن مبارايات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

واستغل شيلفد تعادل نورويتش سيتي مع وست بروميتش ألبيون، لينقض على المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ليدز يونايتد الذي تفوق أمس على ديربي كاونتي في افتتاح الجولة.

جاء هدف تفوق شيفلد على حساب كيو بي أر بفضل هدف ماجولدريك، ليقلص الفارق مع ليدز يونايتد المتصدر إلى 4 نقاط.

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وتراجع نورويتش ثالثًا بينما ظل وست بروم رابعًا بعد التعادل اليوم، حيث تقدم دوايت جايل لهوثرونز، وتعادل دورز للكناري في الدقيقة 83، في مباراة شهدت مشاركة أحمد حجازي بشكل كامل.

وفشل نوتنجهام فورست من الاقتراب من مقاعد الصعود بالخسارة من ريدينج بثنائية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة يدلان قديورة في 84 دقيقة، وطرد 2 من زملائه وهدف عكسي، ظل به نوتنجهام فورست تاسعًا برصيد 39 نقطة.

ونجح ويجان في الابتعاد قليلًا عن مقاعد الهبوط، بفوز على حساب أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة كاملة لسام مرسي قائد ويجان وحصوله على إنذار، وغياب أحمد المحمدي عن قائمة الفيلانز.

وحقق هال سيتي الفوز السادس على التوالي بالتفوق على شيفليد وينزداي ليرتقي للمركز العاشر برصيد 39 نقطة، بفضل ثلاثية الفريق في مباراة اليوم.

وقاد الجزائري بن رحمة برنتفورد للفوز على ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بتسجيله هدف فريقه الثاني، وقيادته للفوز الأول في آخر 4 مبارايات، وحصد 31 نقطة في المركز السابع عشر.

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