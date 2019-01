شامبيونشيب | شيفلد يونايتد يستغل تعادل نورويتش ووست بروم وبن رحمة يسجل

نجح شيفلد يونايتد في الحصول على المركز الثاني، بعدما حقق الفوز على حساب كوينز بارك رينجرز بهدف نظيف ضمن مبارايات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

واستغل شيلفد تعادل نورويتش سيتي مع وست بروميتش ألبيون، لينقض على المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ليدز يونايتد الذي تفوق أمس على ديربي كاونتي في افتتاح الجولة.

جاء هدف تفوق شيفلد على حساب كيو بي أر بفضل هدف ماجولدريك، ليقلص الفارق مع ليدز يونايتد المتصدر إلى 4 نقاط.

🕟 Another blockbuster afternoon in the #EFL.



Which result stands out for you? pic.twitter.com/UAxJqYZAPp — EFL (@EFL) January 12, 2019