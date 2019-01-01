شالكه يعيد سيناريو سانشو مع موهبة مانشستر سيتي

سانشو متألق مع بوروسيا دورتموند بعد ترك إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية ألمانية أن شالكه مهتم بالتعاقد مع الموهبة الشابة رابي ماتوندو من صفوف مانشستر سيتي في سيناريو مشابه لصفقة جادون سانشو.

وكان سانشو قد انضم إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2017 قادماً أيضاً من مانشستر سيتي مقابل ما يقارب ثمانية ملايين يورو، ليتحول لأحد أبرز لاعبي البوندسليجا.

وأشارت "سكاي" أن شالكه عرض على سيتي التعاقد مع لاعبه مقابل عشرة ملايين يورو في الانتقالات الحالية، ولكن النادي الإنجليزي رفض.

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ويمتد عقد الشاب الويلزي مع بطل البريميرليج حتى 2020، ولكن لم يحظى بعد بفرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وقال التقرير إن اللاعب يملك بالفعل اتفاقاً شخصياً مع النادي الألماني، وأن هناك عدة أندية أخرى مهتمة بخدماته، منها بوروسيا مونشنجلادباخ الذي أرسل كشافين لمراقبه.

ويلتقي شالكه ومانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.