شالكه يعلن استبعاد بن طالب لأسباب تأديبية

ما الأسباب الحقيقية وراء استبعاد الجزائري؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن شالكه استبعاد لاعبه نبيل بن طالب من تشكيلة الفريق الأول وإرساله للتدرب مع فريق الشباب لأسباب تأديبية.

بن طالب يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الرويال بلوز، ولكن ارتبط بعلاقة متوترة مع مدرب الفريق المقال دومينيكو تيديسكو.

وأعلن شالكه في بياناً رسمياً أن بن طالب سيتدرب في الأيام المقبلة مع فريق تحت 23 عاماً لأسباب تأديبية، دون توضيحها.

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Nabil Bentaleb has been dropped into the U23s due to disciplinary reasons. #s04 pic.twitter.com/nZyolgtlYe — FC 04 (@s04_en) March 17, 2019

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وكان هوب ستيفنز، مدرب شالكه الجديد، كشف أن اللاعب لن يلتحق بمنتخب الجزائر في التجمع المقبل وسيبقى مع النادي الألماني.

وذكر ستيفنز أن بن طالب كان يعاني من آلام منعته من المشاركة في لقاء الفريق الأخير، وبسببها تغيب عن التدريبات الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن بن طالب كان قد انضم إلى شالكه في 2016 قادماً من صفوف توتنهام.