شالكه يعلن استبعاد بن طالب لأسباب تأديبية

أعلن شالكه استبعاد لاعبه نبيل بن طالب من تشكيلة الفريق الأول وإرساله للتدرب مع فريق الشباب لأسباب تأديبية.

بن طالب يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الرويال بلوز، ولكن ارتبط بعلاقة متوترة مع مدرب الفريق المقال دومينيكو تيديسكو.

وأعلن شالكه في بياناً رسمياً أن بن طالب سيتدرب في الأيام المقبلة مع فريق تحت 23 عاماً لأسباب تأديبية، دون توضيحها.

