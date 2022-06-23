شالكه يسخر من بايرن ميونخ بسبب ماني "الأفضل في تاريخ ألمانيا"

قرر نادي شالكه أن يمزح قليلًا مع بايرن ميونخ، وذلك بسبب سؤال عبر "تويتر" عن انتقال ساديو ماني إلى البافاري.

قرر نادي شالكه الألماني السخرية من نظيره بايرن ميونخ، بعد سؤال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني إلى النادي البافاري.

بايرن ميونخ تمكن من التعاقد مع ماني رسميًا يوم الأربعاء، في صفقة من العيار الثقيل، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو، يمكن أن تصل إلى 37 مليون يورو عبر المكافآت، فيما سيحصل السنغالي الدولي على 20 مليون يورو سنويًا في "أليانز أرينا".

وطرحت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية عبر حسابها الإنجليزي في موقع "تويتر" سؤالًا للجمهور من أجل النقاش حول صفقة ماني.

وجاء في السؤال: "هل ساديو ماني هو أكبر نجم على الإطلاق ضمه أحد أندية الدوري الألماني؟".

حساب نادي شالكه باللغة الإنجليزية قرر الرد على تلك التغريدة، حيث أرفق صورة الإسباني راؤول جونزاليس وهو يرتدي قميص "الأزرق الملكي"، مع تعليق: "انتهى النقاش".

أسطورة ريال مدريد انتقل إلى شالكه في 2010، بعد 740 بقميص النادي الملكي، سجل خلالها 323 هدفًا، وحقق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وقضى راؤول موسمين مع شالكه، لكنه كان أحد أكثر اللاعبين المفضلين لدى جماهير الفريق، بفضل التأثير الكبير الذي أحدثه.

وتمكن راؤول من تسجيل 40 هدفًا في 90 مباراة رسمية مع شالكه، وقدم 21 تمريرة حاسمة، محققًا خلال رحلته مع النادي لقب كأس ألمانيا في 2011.

وقال راؤول عن فترته في ألمانيا: "شالكه كنادٍ مع جماهيره الرائعة سيكون له مكانة كبيرة دائمًا في قلبي، قضيت عامين هنا لا يمكن نسيانهما".

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