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شالكة يبحث عن حل أزمة هجومه في جلطة سراي وليفربول

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الرويال بلوز يعاني الموسم الحالي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

بدأ نادي شالكة الألماني، في البحث عن حل أزمة الهجوم التي تضرب الفريق الموسم الحالي، والتي تسببت في تراجع نتائجه الموسم الحالي.

وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، يعاني بسبب الإصابات وضعف السجل التهديفي للاعبيه، حيث سجل لاعبيه 17 هدفًا فقط في الدوري الألماني في 16 جولة.

ويبحث الرويال بلوز عن صفقة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم خطط المدير الفني الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

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ويتواجد السويسري، إيرين ديرديوك على رأس القائمة، مهاجم جلطة سراي الحالي، له خبرة بالدوري الألماني، حيث سبق له اللعب لصفوف باير ليفركوزن وهوفنهايم.

يتواجد أيضًا البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي لعب الموسم الماضي معارًا لفولفسبورج.

وكذلك ساندرو فاجنر لاعب بايرن ميونيخ الألماني الذي يسعى بدوره هو الأخر للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

ولم يتفق المدير الفني مع المدير الرياضي كريستيان هايدل على اللاعب المناسب لخطط الفريق.

ويعاني النادي المعروف بلقب "عمال المناجم" من غياب ثلاثي الهجوم، جيدو بورجستالر، بيريل إمبولو، مارك أوث عن الفريق بسبب الإصابات.

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