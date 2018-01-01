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الدوري الإنجليزي الممتاز

شاكيري يكشف رد فعل لاعبي ليفربول بعد خسارة توتنهام الأخيرة

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Getty Images
شاكيري يتحدث حول رد فعل لاعبي ليفربول عبر سقوط توتنهام أمام وولفرهامبتون

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكد النجم الدولي السويسري شكيردان شاكيري جناح نادي ليفربول أن خسارة توتنهام هوتسبيرز أمام وولفرهامبتون الأسبوع الماضي أعطت لاعبي الريدز دقعة كبيرة للأمام.

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وكان توتنهام قد سقط على أرضه وبين جماهيره في ملعب ويمبلي أمام ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع توتنهام بعد خسارته للمركز الثالث، وذلك بعدما استغل مانشستر سيتي تعثر السبيرز وفاز على ساوثهامبتون بثلاثية ليرتقي إلى المركز الثاني.

وبخصوص ذلك، أكد شكيردان شاكيري أن لاعبي ليفربول قد أخذوا دفعة كبيرة قبل مباراة آرسنال بعد خسارة توتنهام الملاحق المباشر أمام وولفر هامبتون.

وقال شاكيري: "لقد تفاجئنا بنتيجة المباراة مثل الجميع، وشعرنا أنها قرصتنا من أجل الابتعاد أكثر في الصدارة، وبالفعل نجحنا في استغلالها"

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، متقدمًا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث توتنهام.

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