شاكيري يدخل كلاسيكو إنجلترا من الباب الكبير بعدة أرقام قياسية

شاكيري يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد ويحطم عدة أرقام قياسية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شارك شكوردان شاكيري في فوز فريقه ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكسر عددًا من الأرقام القياسية في أول مشاركة له في كلاسيكو إنجلترا. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان مانشستر يونايتد قد حل ضيفًا على ليفربول على أرضية ملعبه أنفيلد، وذلك لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل شاكيري بديلًا في الدقيقة السادسة والستين من عمر اللقاء، قبل أن ينفجر سريعًا ويسجل هدفي فريقه الثاني والثالث في شباك دافيد دي خيا ليعطي ليفربول انتصارًا هامًا أعاد إليه صدارة الدوري.

وبهدفيه في شباك مانشستر يونايتد، يكون شاكيري هو أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد في مباراة واحدة منذ ديرك كاوت في لقاء عام 2011.

وأصبح شاكيري أيضًا أول لاعب ليفربولي يسجل هدفين في أول مواجهة له أمام مانشستر يونايتد منذ يناير 1994، حيث فعلها نايجل كلوف في ذلك الحين.

وبانتصار ليفربول اليوم، يصل يورجن كلوب إلى 18 مباراة في الدوري بدون هزيمة، بمحصلة 15 انتصارًا و3 تعادلات فقط، الرقم الذي وضعهم في صدارة البريميرليج بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

يذكر أن ليفربول كان قد حصل على الصدارة منذ الجولة الماضية، وتحديدًا حين تلقى مانشستر سيتي أول خسارة له هذا الموسم بهدفين مقابل لا شيء أمام تشيلسي.