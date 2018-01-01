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الدوري الإنجليزي الممتاز

شاكيري: هدف أرسنال حول مسار المباراة

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ليفربول اكتسح المدفعجية مساء السبت

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عاد زيردان شاكيري، لاعب ليفربول، للحديث عن مواجهة الفريق أمام أرسنال وخص زميله روبيرتو فيرمينيو بالإشادة بعد ثلاثيته بمرمى المدفعجية.

وفاز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل منها فيرمينيو ثلاثة، وتألق شاكيري برفقة باقي زملائه ليواصلوا هيمنتهم على قمة البريميرليج.

وقال شاكيري لموقع النادي الرسمي: "انتصار مستحق ومباراة جيدة، من الجيد أن تمتلك لاعبين يسجلون ضمن فريقك مثل فيرمينيو".

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وواصل: "سجل هدفاً ثانياً مميزاً ويستحق الهاتريك وسعيد من أجله، أتمنى أن يستمر على هذا المنوال".

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وأضاف السويسري: "كانت مباراة قمة، أرسنال يملك الجودة وهدفهم أكبر دليل، هذا الهدف جعلنا نستفيق وأصبحنا أفضل بعده وحولنا المباراة".

وأصبح ليفربول على بعد تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام بعد خسارة الأخير أمام وولفرهامبتون بنتيجة 3-1.

ويلعب المتصدر مع مضيفه مانشستر سيتي مساء الخميس المقبل في قمة منتظرة بالجولة 21 من البريميرليج.

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