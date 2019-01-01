شاكيري: نرغب في الفوز بالأبطال لأجل كلوب

تعرف على تصريحات شاكيري حول مباراة توتنهام في نهائي الأبطال

أكد شيردان شاكيري، لاعب ليفربول، رغبته الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وإهداء اللقب إلى المدرب يورجن كلوب.

ليفربول يواجه توتنهام غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة مدريد الإسبانية على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال شاكيري في تصريحات صحفية: "كلوب دائمًا هاديء وشخص إيجابي ومرح ويتعامل ببساطة مع اللاعبين، كما أنّه يقدم كل ما لديه لأجل الفريق والفوز بالألقاب".

وتابع: "أعتقد أننا قمنا بموسم رائع ونستحق الفوز بلقب على الأقل. النادي يستحق والجمهور واللاعبين، ونرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا لأجل ما قدمه كلوب".

وحول مواجهة توتنهام، علّق السويسري: "إنّه فريق رائع وأظهر للعالم قدراته الحقيقة وإمكانيات لاعبيه".

🔴⚪️ موناكو 5 🆚 ريال مدريد 5 (2003/2004):



🌀 فجر موناكو قنبلة عندما تأهل على حساب ريال مدريد، على الرغم من الخسارة برباعية مقابل هدفين في برنابيو، ولكن الفريق الفرنسي نجح في العودة بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل إلى المربع الذهبي بعد اللجوء إلى قاعدة الهدف خارج الأرض. pic.twitter.com/dCUK03VTZ8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وأردف: "سوف تكون مباراة صعبة للغاية، ولكننا نمتلك الثقة الكافية ونعلم أن خلال الـ 90 دقيقة كل شيء يمكن أن يحدث".

واختتم: "لقد حققت بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل في 2013 مع بايرن ميونخ وأتمنى تجربة هذا الإحساس مرة أخرى".

جدير بالذكر أنّ ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد.