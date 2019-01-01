شاكيري: أبحث عن حل لمشكلة قلة الدقائق مع ليفربول

شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي يؤكد على انزعاجه من قلة الدقائق التي يحصل عليها رفقة الريدز في الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب السويسري شيردان شاكيري نجم ليفربول الإنجليزي على انزعاجه الكبير من عدد الدقائق القليل الذي يحصل عليه في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الصحافة السويسرية، وأكد خلالها على بحثه عن مخرج من تلك المشكلة في الوقت الحالي.

"جئت إلى ليفربول لتحقيق البطولات"🏆



فان دايك 🗣️ pic.twitter.com/W0mH3hlu8r — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وقال شاكيري: "أنا محبط كوني لا ألعب في المباريات بالوقت الحالي، لا يوجد أي لاعب يجب أن يبقى على مقاعد البدلاء، لا أحد يكون سعيدًا بذلك".

وأضاف: "من الواضح أنني سأحب لو حصلت على المزيد من الدقائق في الملعب، أحتاج للنظر بشكل جيد للموقف وأن أبحث عن حل له".

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وأكمل حول إمكانية الرحيل لموانكو أو جالطه سراي: "ليس لدي أي فكرة من أي تأتي تلك الأنباء، لا أعرف أي شيء عن تلك العروض من هذه الأندية".

جدير بالذكر أن شاكيري كان قد تراجع ترتيبه في الاختيار من قبل المدير الفني يورجن كلوب في نهايات الموسم الماضي رفقة ليفربول.