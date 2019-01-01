شاكا: أرسنال لا يستحق التفكير في المراكز الأوروبية

جرانيت شاكا لاعب وسط ملعب أرسنال يؤكد أن فريقه لا يستحق حتى التفكير أو الحديث في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب السويسري جرانيت شاكا نجم خط وسط فريق أرسنال عن غضبه الكبير بسبب نتائج الفريق الأخيرة والتي شهدت تراجعًا كبيرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحقيق انتصارات إذا ما أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الجميع يرفض المراكز الأوروبية - ليستر سيتي يقتل أرسنال بثلاثية نظيفةhttps://t.co/AlOHPciw9s — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 28, 2019

وقال شاكا: "لا أعتقد أن الوقت الحالي مناسبًا للتفكير في المراكز الأربعة الأولى هنا في أرسنال، لقد أتيحت لنا ثلاث فرص من أجله أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر سيتي".

وأضاف: "إذا لم تستطع أن تنال ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، منهم مباراة على أرضك فلا يحق لك أن تتحدث عن المراكز الأربعة الأولى".

تحليل | ماذا يفعل إيمري لإنقاذ موسم آرسنال؟

وأكمل: "من الصعب للغاية أن أشرح لماذا لا نلعب مثلما نقدم مستويات على أرضنا، ولا أستطيع أن أفهم لماذا لا نحصل على النقاط".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعرض لهزيمته الثالثة على التوالي بالأمس أمام ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.