شارلي نيكولاس: صفقات آرسنال لا تقدم مستويات ثابتة مع إيمري

شارلي نيكولاس يتحدث عن مردود ليتيشتاينر و توريرا وباقي صفقات آرسنال الجديدة تحت قيادة أوناي إيمري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد شارلي نيكولاس الوضع الذي يمر به آرسنال في الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى الأداء الذي يقدمه اللاعبين الجدد.

وكان آرسنال قد تعاقد مع العديد من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، على رأسهم لوكاس توريرا وستيفان ليشتشتاينر.

ولكن اللاعبين الجدد لم يقدموا الأداء الكبير المنتظر منهم بشكل مستمر، حيث يظهرون في أوقات بشكل جيد ويختفون في أخرى تمامًا.

⚽️ لو أن لكرة القدم أسبوعًا لمنافسات النجوم الفردية كما في الـ #NBA وأسبوع الـ #NBAAllStar 🏀



من بين "عتــاولة" وسط الميدان هؤلاء 👇 .. من منهم سيفوز بسباق أفضل مُمَرر؟ 🤔 pic.twitter.com/QaJwcpwbwa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وفي هذا الشأن، قال شارلي نيكولاس إن أبرز عيوب آرسنال تحت قيادة أوناي إيمري هو التذبذب خاصة في أداء اللاعبين الجدد.

وأضاف نيكولاس: "الجميع انتظر من آرسنال موسم بملامح جديدة بعد انتهاء حقبة فينجر، ولكن إيمري دخل في دوامة أخرى تتعلق بعدم الاستقرار"

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يذكر أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان قد تولى تدريب نادي آرسنال بداية من الموسم الحالي، بعد انتهاء حقبة فينجر التاريخية.