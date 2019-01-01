شادي محمد: ما حدث غير مقصود وأتمنى ألا يغضب مني جمهور الزمالك

واقعة مواجهة شبيبة الساورة أثارت غضب الزمالكاوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد شادي محمد؛ قائد الأهلي المصري الأسبق، أن الفيديو التي انتشر له وهو يسب الزمالك لم يظهر الحقيقة كاملة، موضحًا أنه لم يقصد إهانة القلعة البيضاء.

قائد الشياطين الحمر ظهر وسط جمهور ناديه خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وهو يهتف هتافات خارجة عن النص يهاجم بها الأبيض.

وقال شادي حول الواقعة، خلال تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "نعم اعترف أنه وقع خطأ مني، لكنه جزء بسيط وليس كما ضخمه البعض، بجانب أنه غير مقصود، الكرة بها تعصب وعشق لفرق معينة إلا أنه بحدود في الأخير".

وأضاف: "ما حدث أنني ذهبت لحضور المباراة لأهميتها، وقبلها كان هناك شحن كبير من بعض رؤساء الأندية، وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة غادر محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي الملعب، وأنا أردت الخروج قبل نهاية المباراة بدقائق قبل الازدحام، لكن عندما شاهدني الجمهور دعاني للهتاف معه، وبالفعل رددنا بعض الأغاني الخاصة بالأهلي إلا أن اللقطة التي انتشرت وكان بها سب للزمالك، أنا لم أكن أعرف أن هذا الهتاف به لفظ خارج من البداية وكنت أحرك شفايفي فقط، لكن لا أقول شيئًا.

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"لم أقصد إهانة الزمالك، أنا عملت من قبل في قناة الأهلي، ولم أفعل ذلك في أي حلقة، فلماذا أفعل ذلك الآن؟، ما أريد الآن ألا يغضب مني جمهور الزمالك، لأن ما حدث غير مقصود بالمرة".

واختتم: "هناك من يطالبني بالاعتذار، نحن لسنا في مكان للإحرام، هذا ملعب كرة قدم ووارد به هذه الأشياء، وعلى من يطالبني بذلك أن يطالب الآخرين كذلك بالاعتذار لمجلس الأهلي وكل من أسيئ له من القلعة الحمراء".

يذكر أن مواجهة الأهلي وشبيبة الساورة كانت قد انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر إلى ربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة بعشر نقاط، وينتظر أن يلاقي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور المقبل.