شائعات تحول رودريجيز إلى امرأة تثير السخرية والغضب في إنجلترا

شائعة منتشرة عبر واتساب في إنجلترا

أثارت شائعات تحول النجم خاميس رودريجيز، لاعب إيفرتون، إلى امرأة موجة من السخرية والغضب في إنجلترا.

اللاعب غائب عن المشاركة مع إيفرتون في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء ليفربول في 20 فبراير الماضي.

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وتناقل مستخدمي واتساب في إنجلترا رسالة مضمونها أن سبب غياب اللاعب الكولومبي هو تعاطيه عقاقير هرمونات ليتحول إلى امرأة.

وقالت الرسالة أيضاً إن رودريجيز تخلص منه ريال مدريد بسبب هذا الأمر الذي يسبب له ضعف في الجسد وبالتالي كثرة الإصابات.

وقال المرسل المجهول إن اللاعب قرر الخضوع لجراحة في الأسابيع المقبلة للتحول نهائياً إلى امرأة وهذا سبب غيابه التام.

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الرسالة أصبحت مثاراً للسخرية في الوسط الإعلامي الإنجليزي وعزا البعض الأمر لكونه مزحة ثقيلة من أجل التغلب على ملل فترة التوقف الدولي.

في المقابل، لم يتقبل البعض الآخر الرسالة واعتبرها مهينة بحق المتحولين جنسياً والمثليين، وطالبوا بعدم تداولها حتى على سبيل المزاح.

وتحدث اللاعب مؤخراً مع "كاراسول" وأوضح أنه يستهدف المشاركة بشكل طبيعي في اللقاء المقبل لفريقه عقب التوقف الدولي.