النتائج المباشرة
الانتقالات

شائعات الميركاتو - إنتر يحاول ضم يونج

التعليقات()
Getty
صفقة خارج المتوقع

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إنتر سيحاول إغراء أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد، وإقناعه بالانضمام لصفوفه بالفترة المقبلة.

وينتهي عقد يونج مع يونايتد بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي بداية من يناير الجاري والانتقال مجاناً في نهاية الموسم.

وقالت "صن" إن إنتر عرض على يونج عقداً لمدة موسمين لإقناعه بفكرة اللعب في إيطاليا وترك إنجلترا.

اختيارات المحررين

سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتع

بوفون: كنت أتمنى اللعب بجوار رونالدو.. ويوفنتوس لا يفتقدني

وأشارت الصحيفة أن يونايتد حتى الآن لم يعرض على يونج تجديد تعاقده مما سيعني أن صاحب الثلاثة وثلاثين عاماً سيكون حراً بنهاية الموسم.

ويملك إنتر ذكرى طيبة بالتعاقد مع الإنجليز عندما ضم بول إنس من مانشستر يونايتد لموسمين في منتصف التسعينيات وتألق بشكل لافت.

يذكر أن يونج كان انضم إلى مانشستر في 2011، ولعب قبلها مع أستون فيلا وواتفورد.

الموضوع التالي:
ليفربول وتشيلسي يتصارعان على خدمات نجم بورتو
الموضوع التالي:
ريال مدريد يفقد خدمات لورينتي
الموضوع التالي:
ثلاثي سعودي ينضم لنادي برازيلي
الموضوع التالي:
رئيس المصري البورسعيدي: سننسحب من الدوري في هذه الحالة
الموضوع التالي:
عامر شفيع: مؤمن بقدرات لاعبي الأردن ونأمل للوصول للأدوار الإقصائية
إغلاق