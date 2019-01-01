سييرا يطالب بتجهيز رودريجيز قبل مواجهة النصر

رودريجيز يعاني من إصابة عضلية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يحاول الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، تجهيز اللاعب جاري رودريجيز، جناح العميد، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها بالدوري السعودي للمحترفين.

رودريجيز تعرض للإصابة خلال الإحماء، قبل مواجهة الباطن الأخيرة يوم الأثنين المقبل، بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن رودريجيز يعاني من تمدد في عضلة الفخذ الأمامية، سيجعله يغيب عن فريقه الفترة المقبلة.

📈- القيمة السوقية لأجانب #النصر الأربعة 22.3 مليون يورو، بينما القيمة السوقية لفريق الزوراء العراقي مليوني و400 ألف يورو.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/JZm6RdiKrs — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

ويحتاج اللاعب منتخب الرأس الأخضر لفترة علاج تصل إلى 10 أيام، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

ومن جانبه طلب التشيلي جوزيه سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد، من الجهاز الطبي، محاولة تجهيز رودريجيز قبل مواجهة النصر.

الاتحاد سيواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.