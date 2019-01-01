سييرا يُطالب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع محترف شباب أهلي دبي

فيتشو انتهى عقده مع شباب الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن طلب المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا مدرب الاتحاد السعودي من إدارة النادي التعاقد مع لاعب وسط شباب الأهلي- دبي الأرجنتيني ايميليانو فيتشو.

فيتشو انتهى عقده مع شباب الأهلي ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون الرجوع لناديه.

وكان سييرا قد درب اللاعب الأرجنتيني الموسم الماضي عندما كان مديرًا فنيًا لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

▪️متوسط الدفاع

▪️صناعة الألعاب

▪️الظهير الأيسر



تلك هي المراكز التي قررت إدارة #الأهلي أنها تحتاج إلى تدعيم خلال الميركاتو الصيفي.. من يرحل؟ من يغادر؟ الصفقة الأجنبية ستكون بأي مركز؟



إليكم الإجابة 🔽



🔗 https://t.co/Fnb61wzNW8 pic.twitter.com/okosDkCBa3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 14, 2019

ويعرب المدير الفتي التشيلي اللاعب جيدًا حيث أشرف عليه أيضًا عندما كان مديرًا فنيًا لنادي كولو كولو التشيلي.

ايميليانو لعب مع شباب الأهلي خلال الموسم المنتهي 30 مباراة، سجل 7 أهداف، وكان لاعباً مهماً في تشكيلة الفريق بأدواره الدفاعية في الوسط، ومساندته للهجوم وتوج مع الفريق بلقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

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يُذكر أن تقارير مقربة من الاتحاد قد أكدت رغبة أنمار الحائلي الرئيس المنتظر للعميد في تلبية كافة طلبات المدير الفني من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج مُجددًا الموسم المُقبل.