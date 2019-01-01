سييرا يتحدث عن مواجهة العهد والتأكيد على الصعود في البطولة العربية

الاتحاد يسعى لتكرار فوزه على العهد اللبناني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث التشيلي لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن مواجهة العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على العهد في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سنخوض مواجهة العهد بشعار الفوز فقط ولن ننظر إلى نتيجة مباراة الذهاب".

وأضاف المدرب التشيلي: "نعلم أن فريق العقد مختلف في ملعبه وبين جماهيره وهذا لن يعيقنا عن تحقيق ما حضرنا لأجله".

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وتابع المدير الفني للاتحاد: "نشارك في 4 بطولات وهذا أمر هام للغاية ولن نفرط في أي منافسة على بطولة ونسير بشكل متزن في جميع المباريات من بداية الموسم ونسعى للوصول إلى الأفضل".

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره في الموسم الحالي بعد الأداء المتراجع واقترابه من الهبوط في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين.