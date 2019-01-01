سييرا يبحث عن ودية لاتحاد جدة في التوقف الدولي

الاتحاد يسير بخطى ثابتة في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، محاولة التشيلي لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، لإيجاد ودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسير الاتحاد بشكل مميز في البطولات التي يشارك بها في الدوري السعودي للمحترفين، والبطولة العربية للأندية، ودوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سييرا يسعى لإيجاد مباراة ودية لخوضها ببعض اللاعبين خلال التوقف الدوري.

وأشارت التقارير أن سييرا يسعى لإعداد اللاعبين لخوض مباراة الإياب من دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2019 المقرر لها 17 سبتمبر.

وسيخاطب نادي الاتحاد نظيره الوحدة، من أجل تنسيق مباراة ودية بين الفريقين، في مدينة جدة على ملعب "الجوهرة المشعة".

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ويغيب عن الاتحاد اللاعبين الدوليين وهم فواز القرني، سعود عبدالحميد، زياد المولد، حمدان الشمراني، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا"